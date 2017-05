La SNCB met en place des trains supplémentaires vers la Côte ce week-end

Jeudi, samedi et dimanche matin, quatre trains supplémentaires seront ainsi affrétés pour emmener les voyageurs à la mer: un en direction d’Ostende et trois vers Blankenberge. Le soir, ces mêmes trains effectueront le trajet de retour.

Vendredi matin, deux trains supplémentaires rouleront vers la Côte: un en direction d’Ostende et un autre en direction de Blankenberge. Trois trains avec Bruges pour terminus continueront par ailleurs leur course jusque Blankenberge. Le soir, un train roulera depuis Ostende vers l’intérieur des terres et deux trains partiront de Blankenberge plutôt que de Bruges.

Le billet spécial week-end de la SNCB sera par ailleurs valable à partir de mercredi soir 19h00, a indiqué mercredi le porte-parole de la société des chemins de fer, Bart Crols.

En cas de nécessité, la SNCB renforcera encore son offre ferroviaire durant le week-end.