Un défilé aérien perturbera momentanément l'espace aérien belge et provoquera des retards dans les vols

L’arrivée de Donald Trump à Bruxelles ne devrait pas directement avoir de répercussions sur l’espace aérien belge, mercredi. Par contre, un défilé aérien jeudi et sa répétition générale la veille perturberont pendant 30 à 40 minutes le trafic des avions. Des retards sont donc à prévoir pour les vols programmés en fin d’après midi mercredi et jeudi.

Par mesure de sécurité, l’heure d’arrivée de l’Air Force One du président américain n’a pas été dévoilée mais on s’attend à ce que Donald Trump atterrisse en Belgique mercredi en fin d’après-midi. «Son arrivée n’aura pas d’impact sur le trafic passagers car l’espace aérien ne sera pas vraiment fermé», a indiqué à Belga Alain Kniebs, porte-parole de Belgocontrol.

En revanche, des défilés d’avions militaires perturberont l’espace aérien mercredi et jeudi en fin d’après-midi. En effet, à l’occasion de la réunion spéciale des chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Alliance jeudi, vint-sept avions de combat et de transport de huit pays alliés survoleront à très basse altitude (800 pieds, environ 250 mètres) la banlieue de la capitale. Mercredi, une répétition générale de ce défilé aura également lieu à la même heure, soit à 17h27, selon plusieurs sources concordantes.

«Ces défilés auront des répercussions sur le trafic de l’aéroport de Bruxelles-Zaventem puisque l’espace aérien sera fermé pendant une quarantaine de minutes. Il n’y aura donc pas d’atterrissage ni de décollage au-dessus de la capitale ainsi qu’au-dessus des axes Bruxelles-Saint-Trond et Bruxelles-Namur où les avions militaires se mettront en formation. Outre des retards à prévoir sur les vols au départ et à l’arrivée de Brussels Airport, des retards d’une dizaine de minutes sont également attendus à l’aéroport de Charleroi», souligne Alain Kniebs.