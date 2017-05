Mons: Bougeons pour vivre ce dimanche!

Pour petits et grands

Cet événement remplace le Relais pour la Vie, qui ne sera pas organisé en 2017. « Ce dimanche, plusieurs activités sportives sont proposées, poursuit Malaurie Heulers. Des parcours de 5, 10, 15 et 20 km de marche seront organisés au départ de Mons Expo. La troisième édition du VTT Mons Street aura également lieu. Il s’agit d’une course-relais par équipe de trois vététistes. Les inscriptions doivent être réalisées à l’avance sur le site monstreetvtt.be. Il y aura aussi des concerts et des possibilités de restauration. Cet événement est ouvert aux petits et grands ».

L’ASBL ne se fixe aucun objectif de somme à récolter : « Le Relais pour la Vie était devenu un rendez-vous incontournable. Cette journée sportive n’a pas encore beaucoup de notoriété. Nous ne savons donc pas à quoi nous attendre ».

L’organisation est toujours à la recherche de sponsors : « Nous avons besoin de vivres pour certaines activités organisées. Les entreprises et les particuliers peuvent aussi faire directement un don au fonds de la recherche médicale dans le Hainaut ». Pour les sponsors, les entreprises peuvent envoyer un mail à l’adresse katebouckzoone@yahoo.fr.

Déjà ce soir à l’Happy Jack

Une soirée sera aussi organisée au profit du fonds pour la recherche médicale dans le Hainaut. Elle se déroulera ce mercredi soir, à partir de 21h, à la boîte de nuit Happy Jack à Maisières. L’année dernière, une soirée y avait déjà été organisée. Une somme de 2.850€ avait été récoltée pour la lutte contre le cancer. Les responsables espèrent faire mieux cette année.

L’entrée est de cinq euros. L’âge minimum pour accéder à la soirée est de 25 ans pour les hommes et de 22 pour les femmes.