D3 amateurs: le RAQM engage un jeune attaquant serbe, Edin Radoncic

Edin Radoncic, une fois en Belgique, a signé au SK Londerzeel, avant de rejoindre la P2 et la Flandre orientale, au TK Meldert. Suivi par des clubs de D2 et D3 flamandes, il a décidé de rejoindre l’Albert. « Il a été séduit par le projet du club et l'encadrement professionnel », assure le directeur général Benoît Garnier. « Pour l'équipe, il a des qualités qui nous manque dans la ligne offensive, une détermination et une bonne mentalité. Pour le club, il a un profil intéressant, puisqu’il a reçu une bonne formation et aspire à être professionnel ».