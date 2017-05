Attentat de Manchester: incident en marge d'une commémoration, un homme armé d'une hachette et d'une batte de base-ball interpellé (vidéo)

L’homme a été directement interpellé par la police, qui était évidemment présente en nombre après l’horrible attentat de cette nuit à Manchester. Une zone de sécurité a été mise en place durant 15 minutes avant d’être levée. Personne n’a été blessé.

L’homme a poussé des cris pendant qu’il était menotté par des officiers, alors qu’un millier de personnes s’était rassemblé à Victoria Square, à Birmingham.

Loud shouts as the man was arrested at Victoria Square where the vigil was being held #BirminghamNews #Birmingham pic.twitter.com/lS99smMG24