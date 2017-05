Les étudiants Erasmus pourront bénéficier de réductions chez Ryanair

Belga

Ryanair a annoncé mardi un partenariat exclusif avec Erasmus Student Network, la plus grande organisation estudiantine internationale au monde. Dès le mois de septembre, celui-ci permettra aux étudiants Erasmus qui en sont membres de bénéficier notamment d’une réduction de 15% sur le prix de leur billet, et ce huit fois par an au maximum, et de l’enregistrement gratuit d’un bagage en soute.