Mons: chantez l'air du Doudou et remportez des cadeaux!

Rédaction en ligne

Vous êtes le plus grand fan du Doudou ? Vous aimez chanter ? Danser ? Jouer de la musique ? Vous avez lancé votre groupe avec des potes ? A l’occasion de la ducasse de Mons, votre journal La Province lance son grand concours « La chanson du Doudou ». Pour participer, rien de plus simple ! Filmez-vous et envoyez-nous votre version vidéo la plus originale de l’air du Doudou.