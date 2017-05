Mémé Tchite met les choses au point après sa soirée à Sclessin: "Je n'ai pas été giflé"

Mémé Tchité a digéré la soirée agitée vécue vendredi dernier à Sclessin, où il était venu assister au match entre le Standard et le Lierse. On rappelle que l’ancien attaquant des Rouches avait été pris à partie par une cinquantaine d’Ultras à la mi-temps de la rencontre, alors qu’il avait rejoint la tribune 3 pour poser avec une famille et quelques enfants.

Mais les choses s’étaient très mal passées, puisque Tchite, se voyant reprocher son passé anderlechtois, avait dû trouver refuge dans un couloir, où il était resté jusque-là fin du match, sous protection policière. « Mais contrairement à ce que prétendent certains membres des Ultras, je n’ai pas été giflé », tient-il à nuancer. « Je suis, je crois, quelqu’un de bien et de gentil, mais il ne faut pas exagérer », dit-il encore. « Je n’aurais jamais accepté de recevoir une gifle sans broncher, quelle que soit la situation. Cela ne me ressemble pas… »