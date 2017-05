Daniel Goethals et la direction de BMH veulent créer un nouvel élan à la mons.arena

L’ère Yves Defraigne, qui avait fait de BMH le vice-champion de Belgique en 2013 et en 2015, a fait long feu, et c’est aujourd’hui avec Daniel Goethals que Mons doit écrire une nouvelle page de son histoire.

« Le mot d’ordre, pour notre nouveau projet sportif, c’est de rester ambitieux même si nous serons loin de posséder le plus gros budget de l’élite, et en affichant une mentalité exemplaire, de gagnant » avance le président Ronald Gobert en guise de leitmotiv ; car plus encore que les défaites, c’est l’attitude de certains joueurs, pas toujours en adéquation avec l’image que veut véhiculer son club, qu’il a le plus déploré à certaines périodes des deux saisons écoulées.

L’évolution du championnat et des adversaires, conjuguée à un budget chaque année un peu plus serré, avaient rendu quasiment incompatibles les qualités d’Yves Defraigne avec les lacunes de deux effectifs pourtant très différents, dont il a peiné à tirer le meilleur depuis que BMH ne peut plus s’offrir un Mike Smith (Anvers) par exemple. Et les supporters ont dû attendre les deux derniers mois de compétition pour à nouveau se reconnaître dans une équipe enfin plus spectaculaire, enthousiaste, et efficace. « Et un des axes intéressants pour lesquels j’ai signé à Mons, c’est ce potentiel, en termes d’infrastructures notamment, dont dispose un club géré de main de maître » explique Daniels Goethals, qui, après avoir dit « au revoir » à ses Kangoeroes, doit rencontrer Cage et Demps en ce début de semaine.

pas qualifiés pour l’europe

« Jouer dans cette mons.arena, où le public ne demande qu’à revenir, c’est une aubaine, une motivation ! Pour réussir ce pari, il devra être question de proximité et de relations humaines. Cela signifie que mon effectif ne sera composé que de joueurs disposés à mouiller le maillot et à s’inscrire dans notre projet. Je pense que cela passera aussi par une meilleure communication et plus de transparence, comme en expliquant à nos fans pourquoi BMH ne peut pas conserver un Lionel Bosco. Car je vais travailler et construire pour le bien du club au-delà des deux années de contrat que j’entame. A ce moment charnière, avec des limites budgétaires et l’obligation d’avoir un Belge au jeu en permanence dès 2018-19, nous devons nous tourner vers des joueurs belges plus jeunes, à polir au cours des mois à venir. »

Le tout, avec une masse salariale légèrement revue à la baisse. « J’espère que nous pourrons, au final, égaler celle de la saison écoulée, mais il faut se rendre compte qu’un club comme BMH ne compte que deux partenaires sur le long terme, Belfius et le groupe Gobert, et que le reste représente un travail de titan au vu de la conjoncture actuelle. De plus en plus de clubs ou d’organisations arrêtent, et nous faisons un peu office de « dernier des Mohicans » dans la région Mons-Borinage » précise le prédisent Gobert. « Alors, nous nous voulons créatifs, et notre « BMH City Tour », qui amène nos joueurs dans les communes voisines, est un succès. Il a pour but d’attirer de nouvelles personnes à la mons.arena, et de fidéliser un public. »

« Nous démarrons avec le 6e ou 7e budget de D1 ? Les deux dernières saisons très délicates ont eu un effet boule de neige, et c’est ainsi » accepte Daniel Goethals. « Mais avant de parler argent, je n’ai pas besoin de plus de trois questions lorsque je contacte un joueur pour savoir s’il va jouer pour moi ou non. Je prendrai des gars qui ont faim, et beaucoup à prouver ! Et dans les limites de l’enveloppe à disposition. Mon meneur à Willebroek, Channels, espère gagner deux fois plus l’an prochain : je le lui souhaite, mais ce ne sera pas à Mons. Où j’ai emmené la coach mentale avec qui je travaille, et qui a pour mission de dresser le profil des joueurs avant qu’ils ne signent, histoire de nous assurer la compatibilité des diverses personnalités, et ne pas nous retrouver, par exemple, avec douze introvertis, douze leaders… »

Dans une équipe qui, pour la première fois après 21 participations consécutives, ne devrait pas jouer de Coupe d’Europe la saison prochaine. « C’est vrai qu’en ayant fini 7e, nous dépendrons d’une hypothétique invitation à la Fiba Europe Cup » observe « » BigDan ». « Si une opportunité s’offre à nous, nous la saisirons ! Car cela peut aider au recrutement, et que cela crée toujours quelque chose de spécial. A l’inverse, cela coûte aussi de l’argent, et on ne sait jamais où nous devrons voyager avec une équipe qui, en construction, aura peut-être besoin de plus s’entraîner. Mais reconquérir une place européenne pourrait alors constituer notre premier challenge la saison prochaine. Cela voudrait dire que nous devrions finir dans le Top 5 ou nous hisser en finale de Coupe de Belgique. »