Un an après son arrivée, Gianluca Falzone va quitter les Francs Borains et la D3 amateurs. S’il est ravi et impatient de se lancer un nouveau défi plus haut, le garçon est aussi peiné de laisser une seconde famille derrière lui. Il poursuivra sa route à La Louvière Centre, près de chez lui, où il tentera de confirmer la meilleure saison de sa carrière.