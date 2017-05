Vincent Kompany réagit après l'attentat de Manchester: "Un jour noir pour cette superbe ville"

« Je présente mes condoléances aux familles des victimes. C’est un jour noir pour la superbe ville de Manchester », a tweeté le Diable rouge, avant d’ajouter le hashtag « Unité », cette nuit. Le défenseur a des liens très forts avec cette ville du nord de l’Angleterre puisqu’il évolue depuis 2008 au club de Manchester City.

I would like to express my deepest condolences to the families of the victims. It's a sad day for the great city of Manchester. #Unity