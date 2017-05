Le Conseil de sécurité de l'ONU menace Pyongyang de sanctions renforcées

Le Conseil de sécurité des Nations unies a «fermement condamné» lundi le dernier tir de missile effectué par la Corée du Nord dimanche et menacé Pyongyang de sanctions renforcées, à la veille d’une réunion d’urgence.

Les 15 pays membres se sont engagés à appliquer de strictes sanctions décidées l’an dernier et à inciter tous les pays à resserrer l’étau autour de Pyongyang.

Dans cette déclaration unanime soutenue également par la Chine, alliée de la Corée du Nord, le Conseil a demandé à Pyongyang de ne «pas conduire de nouveaux tests nucléaires et balistiques». Il a invité le régime communiste à faire preuve «immédiatement d’un engagement sincère en faveur de la dénucléarisation à travers des actions concrètes».

Les 15 pays membres vont «continuer de surveiller la situation et menacent de «prendre des mesures supplémentaires importantes, y compris des sanctions».

L’adoption de cette déclaration intervient à la veille d’une réunion du Conseil à huis clos, demandée par les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon, pour évoquer ce test. La déclaration fustige «le comportement hautement déstabilisateur et l’attitude de défi flagrante et provocatrice (de Pyongyang) à l’égard du Conseil de sécurité».

La Corée du Nord, dont l’objectif affiché est d’être en mesure de porter le feu nucléaire sur le sol américain, est déjà sous le coup de multiples sanctions du Conseil, mais les Etats-Unis notamment souhaitent les renforcer.

Washington négocie avec Pékin, seul allié de Pyongyang, une nouvelle résolution visant à accroître la pression sur le régime communiste.

Dans sa déclaration, le Conseil a «promis de mettre en oeuvre pleinement et de manière complète les mesures imposées» jusqu’ici à la Corée du Nord et a appelé «fermement» d’autres pays à en faire de même. Le comité des sanctions devra «redoubler d’efforts» dans ce sens.

La déclaration fustige «le comportement hautement déstabilisateur et l’attitude de défi flagrante et provocatrice (de Pyongyang) à l’égard du Conseil de sécurité».

Cette déclaration reprend presque mot pour mot une précédente mise en garde du Conseil, lancée le 15 mai après un précédent tir de missile.

La Corée du Nord a procédé à une dizaine de tirs depuis le début de l’année et avance à grands pas dans ses efforts pour mettre au point un missile balistique intercontinental (ICBM) capable de porter le feu nucléaire sur le continent américain