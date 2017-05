Séquence «homophobe» dans «Touche pas à mon poste»: les annonceurs lâchent Cyril Hanouna!

Avec une séquence jugée homophobe jeudi par des associations et plusieurs personnalités, Cyril Hanouna et son émission « Touche pas à mon poste », habitués des polémiques, ont fait exploser les compteurs de plaintes de téléspectateurs auprès du CSA. Mais pas seulement, car les annonceurs commencent eux aussi à se distancier de l’émission phare de C8.

Ainsi, d’après une information de BuzzFeed, plusieurs annonceurs, interpellés sur Twitter par des internautes en colère, ont décidé de retirer leurs publicités diffusées pendant l’émission.

Un tableau reprenant l’ensemble des marques ayant diffusé des publicités pendant l’émission de jeudi, le jour de la diffusion de la séquence qui a fait polémique, avait été largement partagé sur Twitter.

Voici la liste des annonceurs des émissions de #hanouna #tpmp : plus de pub, plus d émission, plus de dérapage pic.twitter.com/mZomW0Hesz — Gérald Bouchez (@gerald_bouchez) 21 mai 2017

Plusieurs d’entre elles ont déjà annoncé qu’elles ne diffuseraient plus de publicités durant les coupures pubs de TPMP. Ainsi Bosch, Chanel, Disney, Petit Navire, le groupe automobile PSA et Decathlon ne veulent plus soit être sponsor ou partenaire de l’émission, soit être associée à l’animateur.

« Petit Navire tient à préciser qu’il ne cautionne en aucun cas tout propos discriminatoire ou humiliant. Dans ce contexte, la marque a stoppé sa campagne actuelle de sponsoring de l’émission », explique Petit Navire à BuzzFeed.

« Bosch ne cautionne pas ce qui est passé et les propos qui ont été tenus. La marque a décidé d’arrêter la publicité digitale et télé en cours et à venir pour cette émission », a déclaré une porte-parole du groupe allemand, toujours à nos confrères français.

D’autres marques réfléchissent encore à ce qu’elles vont faire dans les prochaines heures et on n’est pas loin de l’effet boule de neige…

Le début de la fin ?