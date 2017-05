Tielemans élu footballeur pro de l'année, Weiler, Kalinic, Dimata et Hanni également titrés

Anderlecht's Youri Tielemans celebrate after winning the second edition of the 'Joueur Pro de l'Annee - Profvoetballer van het Jaar' (Professional Soccer Player of the Year) gala evening, Monday 22 May 2017, in Gent. BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Voici les verdicts du gala du Footballeur Pro de l’année :

Footballeur pro de l’année : Youri Tielemans

Comme on pouvait s’y attendre tant il a marché sur l’eau ces derniers mois, l’Anderlechtois Youri Tielemans est devenu hier soir le 34 e Footballeur Pro du championnat de Belgique.

Le médian international belge ne va donc pas seulement quitter la Belgique pour le soleil monégasque dans les prochaines semaines avec un deuxième trophée collectif en poche, mais aussi avec un nouveau titre individuel

Résultats :

1. Youri Tielemans (Anderlecht) 873 points

2. Alejandro Pozuelo (KRC Genk) 388

3. Leander Dendoncker (Anderlecht) 368

4. José Izquierdo (Club Bruges) 204

5. Lukasz Teodroczyk (Anderlecht) 171

6. Ishak Belfodil (Standard) 110

7. Sofiane Hanni (Anderlecht) 98

8. Henry Onyekuru (Eupen) 82

9. Soualiho Meité (Zulte Waregem) 52

10. Leandro Trossard (RC Genk) 49

Gardien de but de l’année : Lovre Kalinic (La Gantoise)

En l’espace de 19 rencontres en championnat de Belgique dont huit conclues sans avoir concédé le moindre but, Lovre Kalinic (27 ans) a mis tout le monde d’accord ou presque. Preuve ultime, il a damné le pion à ses concurrents en décrochant le titre de meilleur gardien de la saison en seulement quatre petits mois de présence dans nos contrées.

Arrivé à la Ghelamco Arena durant le mercato hivernal, l’immense gardien croate a montré toute l’étendue de son immense talent dès ses premières sorties où il a fait oublier Rinne et Thoelen, les deux premiers portiers gantois de la saison.

Logiquement très à l’aise dans les airs avec ses 2m01 sous la toise, l’ancien dernier rempart de l’Hajduk Split ne recèle pas de point faible flagrant à l’autopsie de ses prestations : des réflexes sur sa ligne comme il l’avait montré lors de la réception d’Anderlecht face à Hanni et Teodorczyk le 30 avril en Playoffs 1, un sens du jeu affiné lui permettant de faire des sorties à la « Neuer » presque toujours contrôlée hormis face à Eupen en phase classique, et une technique balle au pied suffisamment bonne pour que ses coéquipiers n’hésitent pas à lui confier le cuir lorsqu’ils sont sous pression. Le catalogue du parfait gardien moderne pour lequel les dirigeants gantois n’ont pas hésité à faire tourner la planche à billets.

Pour convaincre Split de lâcher son joyau en plein milieu de la saison, Gand a déboursé trois millions d’euros soit le transfert le plus cher du championnat belge pour un gardien, le deuxième plus onéreux du champion 2015 après Yuya Kubo, lui aussi arrivé l’hiver dernier en provenance des Young Boys Berne.

Quatre mois plus tard, Ivan De Witte et Michel Louwagie se frottent les mains. Leur Croate a largement contribué au podium acquis par les Buffalos au terme des Playoffs 1 et sa cote personnelle ne cesse de grimper aux yeux des clubs étrangers et notamment ceux de la très dépensière Premier League toujours très friande de profils comme celui de Lovre Kalinic qui n’est pas sans rappeler un certain Thibaut Courtois.

Une autre personne se réjouit du parcours ascendant du portier de 27 ans : Tonci Gabric. Ancien entraîneur de Kalinic lorsque celui était petit, Gabric a été récemment récompensé par son poulain. Lorsque le Croate a signé en faveur de Gand en janvier, il a offert à son ancien coach une Mercedes flambant neuve. Dans un futur proche, Lovre Kalinic pourra, à nouveau, gâter son ancien mentor en lui offrant une photo de lui avec son trophée de meilleur gardien du championnat belge 2016-17.

Résultats 2017 :

1. Lovre Kalinic (Cro/La Gantoise) 740 points

2. Frank Boeckx (Anderlecht) 476

3. Mathew Ryan (Aus/Genk) 334

4. Ludovic Butelle (Club Bruges) 289

5. Colin Coosemans (FC Malines) 241

6. Nicolas Penneteau (Charleroi) 218

7. Hendrik Van Crombrugge (Eupen) 176

8. Jean-François Gillet (Standard) 146

9. Silvio Proto (Ostende) 74

10. Sammy Bossut (Zulte Waregem) 51

Espoir de l’année : Landry Dimata (Ostende)

À chaque fois que Landry Dimata a célébré un but cette saison, les supporters du Standard devaient se poser la même question : comment leur cher club a pu laisser partir un tel phénomène qui n’aurait pas du éclore à la Versluys Arena ostendaise mais à Sclessin si tout s’était passé comme prévu. Mais, voilà, à l’été 2016, le jeune attaquant, âgé de 18 ans à l’époque, quitte le Standard pour tenter sa chance à Ostende contre la modique somme de 500.000 euros.

Couvé par Yves Vanderhaeghe durant la préparation mais également par une équipe managériale qui analyse ses moindres faits et gestes et n’hésite pas à lui donner des heures supplémentaires, Dimata s’est révélé dès les premières rencontres d’un championnat 2016-17 bouclé avec douze buts et trois passes décisives (NDLR : il a également été l’auteur de deux buts et un assist en Coupe de Belgique).

Un bien meilleur bilan que tous ses concurrents directs au KVO qui avaient pourtant bien plus de bouteille que lui à l’aube du championnat. Cependant, il était sans doute écrit quelque part dans le ciel, que Dimata vise toujours lorsqu’il remercie Jesus de l’avoir aidé à marquer, que cette saison était celle où le talent du Bruxellois allait éclater au grand jour comme en atteste ce titre de meilleur espoir de la saison décerné par ses pairs lundi soir à Gand.

Mais, malgré le succès d’une première saison aboutie en Belgique et une liste toujours plus longue de clubs intéressés par ses services, Landry Dimata n’a pas changé d’un iota son comportement avenant. « Ma seule peur est de prendre la grosse tête », nous affirmait-il avant d’aborder les Playoffs 1. Une pensée qui résume à merveille le personnage : sans pitié avec les défenseurs adverses qu’il martyrise avec sa vitesse, sa puissance et sa technique toujours plus propre, l’attaquant international espoir ne dit jamais un mot plus haut que l’autre en dehors des terrains. À l’écoute des plus expérimentés dont Yves Vanderhaeghe, qui estime qu’il doit gagner en efficacité et moins conserver le cuir, il montre une maturité semblable à celle de Youri Tielemans. Il ne serait pas étonnant que les deux joueurs quittent la Belgique concomitamment. Pour quelle destination dans le chef de Dimata ?

On a longtemps évoqué Wolfsburg sans que cela ne soit confirmé. « Si j’ai un plan de carrière ? Tout le monde en a un. Mais je préfère le garder pour moi », avançait-il avec ce sourire sincère qui ne le quitte jamais. À Sclessin, c’est un sourire jaune qui apparaît lorsque le nom de Dimata ressort des cartons. Et les 10 % à la revente lors de son futur transfert ne seront qu’une maigre consolation dans les couloirs de l’Académie.

Résultats 2017 :

1. Nany Dimata (Ostende) 815 points

2. Youri Tielemans (Anderlecht) 669

3. Henry Onyekuru (Eupen) 450

4. Siebe Schrijvers (RC Genk) 196 points

5. Sander Berge (RC Genk) 124

6. Samuel Kalu (La Gantoise) 109

7. Moses Simon (Ka Gantoise) 88

8. Aristote Nkaka (Mouscron) 66

9. Wesley Moraes (Club Bruges) 64

10. Razvan Marin (Standard) 54

Entraîneur de l’année : René Weiler (RSC Anderlecht)

Des trois nominés pour le titre de coach de l’année, c’est donc René Weiler qui a été plébiscité par les joueurs et les staffs de D1A aux dépens de Felice Mazzu et Hein Vanhaezebrouck.

Fidèle à ses habitudes de ne pas en faire trop devant les journalistes même quand toutes les conditions lui autorisent à bomber le torse, l’entraîneur du Sporting d’Anderlecht ne dira pas que ce prix est une revanche à ses yeux après une saison où il a d’abord essuyé de nombreuses critiques avant d’être mis sur un piédestal au terme des Playoffs 1 consacrant Anderlecht pour la 34e fois de son histoire.

Parfait inconnu lorsqu’il est débarqué en Belgique, René Weiler a d’ores et déjà posé sa carte de visite dans le championnat belge en l’espace de dix mois. Et pas seulement parce qu’il a permis à Anderlecht de renouer avec le sacre national. L’ancien coach de Nuremberg, c’est avant tout un homme de poigne qui ne badine pas avec l’autorité.

La semaine dernière, Herman Van Holsbeeck, le manager du Sporting, nous expliquait que Weiler venait le consulter pour savoir s’il prenait des décisions justes. Un respect prononcé pour la hiérarchie que l’Helvète estime être un devoir dans le chef de ses joueurs vis-à-vis de lui-même. Sebasitan De Maio, Stefano Okaka ou encore Hamdi Harbaoui en ont payé les pots cassés et se voyant montrer la porte de sortie soit durant le mercato estival soit hivernal. C’est l’une des grandes victoires de Weiler cette saison : avoir soudé le vestiaire et convaincre tout le monde de tirer dans le même sens. Soit exactement le profil recherché par les dirigeants anderlechtois avant l’entame de l’exercice 2016-17.

Mais, forcément, et le principal intéressé en est pleinement conscient, si les résultats n’avaient pas suivi depuis le mois de décembre, le Suisse de 43 ans ne serait plus présent sur le banc des Mauves pour savourer. Mais, voilà, Weiler a réussi à parfaitement manager ce groupe en gardant tout le monde concerné jusqu’à décrocher un titre national tant attendu par les supporters du stade Constant Vanden Stock. Rien que pour cela, et sans omettre ses qualités tactiques, il mérite ce titre d’entraîneur de l’année.

Résultats 2017 :

1. René Weiler (Sui/Anderlecht) 840 points

2. Felice Mazzu (Charleroi) 670

3. Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise) 317

4. Francky Dury (Zulte Waregem) 280

5. Michel Preud’homme (Club Bruges) 243

6. Albert Stuivenberg (Genk) 228

7. Yannick Ferrera (KV Malines) 212

8. Jordi Condom (Eupen) 91

9. Ivan Leko (Saint-Trond) 87

10. Cedomir Janevski (Waasland-Beveren) 67

Lifetime Achievement Award : Hugo Broos.

But de l’année : Sofiane Hanni.