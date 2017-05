Coup de tonnerre au FC Bruges : Michel Preud’homme n’entraînera plus le FC Bruges. Son assistant, Philippe Clément, 43 ans, a également annoncé son départ du FCB.

Michel Preud’homme a annoncé qu’il quittait le Club Bruges. L’entraîneur liégeois, 58 ans, était chez les Blauw en Zwart depuis septembre 2013. Le Club Bruges a officialisé lundi le départ de son entraîneur qui lui a rapporté un titre de champion, une Coupe de Belgique et une Super-Coupe de Belgique.

« Je quitte le Club Bruges avec le meilleur des sentiments », a expliqué Michel Preud’homme. « J’ai passé ici quatre superbes années avec de beaux résultats. Je me suis senti ici comme à la maison dès le premier jour. La collaboration avec le staff et les dirigeants a été un plaisir et nous pouvons être fiers du travail effectué. Je ne sais pas encore quel sera mon avenir. Je vais d’abord prendre du repos, pour une durée indéterminée. »

Son assistant, Philippe Clément, 43 ans, a également annoncé son départ du Club Bruges. Il travaillait dans la maison brugeoise depuis 2011 après sa carrière de joueur. Il était d’abord entraîneur des Espoirs avant d’être assistant. Lui non plus n’a rien dévoilé sur ces projets d’avenir se disant « prêt à passer comme entraîneur principal ».

Par ailleurs, le Club Bruges a confirmé que Timmy Simons poursuivait sa carrière de joueur une saison de plus.