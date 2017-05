Une bagarre en pleine rue à Mouscron qui tourne mal: «De la chirurgie plastique pour réparer son visage»

Ce lundi, nous évoquions la terrible bagarre survenue dans la nuit de vendredi à samedi du côté de la place de la Justice, à Mouscron. La maman et la grand-mère de Mathias, qui a eu la joue arrachée à coups de dents, n’ont assurément pas la même version que celle de celui qui disait regretter son geste, mais qui avait un tout autre comportement sur les réseaux sociaux.

L’image terrible de la joue d’un jeune garçon, déchiquetée et ensanglantée à la suite d’une morsure, n’a laissé personne indifférent, ce lundi, du côté de Mouscron. Comment ne pas être horrifié, en effet, par cet acte de barbarie ? Choquées, Émilie et Myriam l’étaient encore plus, ce lundi matin, en lisant la version des faits de l’auteur de la morsure dans nos colonnes…

Émilie et Myriam sont la maman et la grand-mère de Mathias Vanmarcke, la victime âgée de 19 ans. Et leur sang n’a fait qu’un tour en lisant les propos du jeune Amano (16 ans), qui avait répondu à nos questions dimanche.

Pour les deux dames, les faits ne se sont pas du tout déroulés comme ils ont été décrits. À leur tour, donc, elles nous ont livré leur version des faits…

