Opération «drogue au volant» dans le Borinage: la police arrête une personne recherchée pour meurtre

Une vaste opération destinée à détecter des utilisateurs de drogue au volant a été menée ce week-end, durant la nuit de samedi à dimanche, par le service circulation de la police boraine. Huit policiers ont été déployés. À cette occasion, une personne recherchée pour meurtre a été arrêtée et transférée à Mons.

Au cours de cette opération 180 véhicules et 194 personnes ont, au total, été contrôlés. Au total, 29 étaient sous influence et par conséquent, 29 retraits de permis – certains pour 6h et d’autres de 15 jours – ont été délivrés.

Deux défauts d’assurance et deux véhicules immobilisés suite à un défaut de permis de conduire. Les quatre véhicules ont été embarqués.

Une personne a été prise en détention de produits stupéfiants et une arme a été découverte. Un autre individu a aussi été arrêté pour escroquerie et travail au noir. La voiture qu’il conduisait appartient en effet à une société où il ne travaillait pas officiellement. Ce fait va donner suite à une enquête plus approfondie.

Par ailleurs, les policiers ont contrôlé une personne recherchée activement pour meurtre. L’individu a été arrêté et transféré à Mons.