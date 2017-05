Cyril Hanouna dans l'œil du cyclone: l'animateur vedette de C8 est poursuivi pour des canulars téléphoniques dans des commissariats

Selon les informations de nos confrères français du Parisien, une enquête a été ouverte contre Cyril Hanouna, l’animateur de Touche pas à mon poste sur C8, pour des «appels téléphoniques malveillants et usurpation d’identité».

Cyril Hanouna est dans l’œil du cyclone. Déjà dans la tourmente pour un dérapage homophobe lors d’une émission spéciale de «Touche pas à mon poste» la semaine dernière, le trublion de C8 est maintenant sous le coup de la justice pour un autre «gag» téléphonique, qui touchait cette fois des policiers. Selon les informations du Parisien, «une enquête a été ouverte pour « appels malveillants et usurpation d’identité » et le service d’accueil et d’investigation de proximité (Saip) d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) a été saisi.»

Le jeudi 18 mai dernier, vers 22h30, Hanouna avait en effet appelé le commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, près de Paris, sur la ligne d’urgence en se faisant passer pour un anglais perdu. Puis il en avait fait de même dans un autre commissariat, en se faisant passer cette fois pour un policier voulant dénoncer un trafic de chaussettes en cuir.