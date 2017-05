Roland-Garros: De Loore franchit le premier tour des qualifications

Joris De Loore (ATP 207) a rejoint lundi le 2e (et avant-dernier) tour des qualifications du tournoi de tennis de Roland-Garros. Il a écarté au 1er tour le Taïwanais Ti Chen (ATP 224) 7-5 et 7-6 (7/4). Son prochain adversaire sera l’Italien Stefano Travaglia (ATP 159) ou l’Allemand Peter Gojowczyk (ATP 141).

Plus tôt dans la journée, Kimmer Coppejans (ATP 167) a été éliminé 6-2 et 6-2 d’emblée par le Bélarusse Ilya Ivashka (ATP 199).

Yannik Reuter (ATP 233) joue encore son premier tour lundi contre le Norvégien Casper Ruud (ATP 118).

Ruben Bemelmans (ATP 124) et Arthur De Greef (ATP 127) joueront leur 1er tour, respectivement contre l’Argentin Marco Trungelliti (ATP 161) et l’Espagnol Enrique Lopez-Perez (ATP 216), mardi au plus tôt.

David Goffin (ATP 11) et Steve Darcis (ATP 38) sont directement qualifiés dans le tableau final de Roland Garros.