Prenez vos précautions: les banques et les services publics fédéraux feront le pont vendredi

Les bureaux de banque et les services publics fédéraux feront le pont vendredi, a annoncé lundi Febelfin.

Bpost ne fera pas le pont. Les bureaux de poste resteront donc ouverts le vendredi 26 mai prochain. Les services clientèle resteront également accessibles.

Les bureaux de banque seront quant à eux fermés vendredi, mais tous les services de banque électronique resteront toutefois opérationnels. Il sera donc possible d’effectuer des opérations de banque en ligne et mobile, payer par carte et réaliser des opérations dans les selfbanques. Febelfin conseille aux clients des banques de planifier leurs virements à temps.

Au niveau des communes, l’ouverture ou la fermeture de leurs bureaux n’est pas centralisée. Il est donc recommandé de consulter directement le site de la commune concernée.