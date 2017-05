Publifin: le Parlement de Wallonie en justice pour soutenir les cinq députés assignés par Nethys

Cette initiative inédite permet au parlement dans son entièreté de se joindre à la cause, par le biais d’une intervention volontaire. La première audience, devant le tribunal civil de première instance de Namur, est programmée ce mardi 23 mai.

Nethys vise cinq des députés les plus actifs de la commission d’enquête Publifin du parlement wallon: la présidente Olga Zrihen (PS) et les commissaires Patrick Prévot (PS), Jean-Luc Crucke (MR), Dimitri Fourny (cdH) et Stéphane Hazée (Ecolo).

Principale société opérationnelle de la galaxie Publifin, la société dirigée par Stéphane Moreau estime que les députés se sont rendus coupables de calomnie et d’atteinte à la présomption d’innocence. Elle fait ainsi une interprétation restrictive de l’immunité parlementaire dont bénéficient les députés.

La proposition de résolution a été déposée par les membres du Bureau du parlement - à l’exception de Jean-Luc Crucke (MR), l’un des cinq députés assignés -, à savoir le président du parlement André Antoine (cdH), Sophie Pécriaux (PS), Alain Onkelinx (PS), Jean-Paul Wahl (MR) et Christophe Collignon (PS).