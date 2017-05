Le compagnon d'Alizée Poulicek gravement blessé après un accident avec un supporter d'Anderlecht qui avait trop fêté le titre: "Il aurait pu ne plus être là"

Alizée Poulicek en est consciente : « Filip aurait pu ne plus être là ». C’est du moins ce qu’elle a déclaré à nos confrères du Laatste Nieuws après avoir passé trois jours au chevet de son compagnon Filip Meert, 48 ans. Ce dernier est en effet hospitalisé à Anvers depuis vendredi matin. Alors qu’il rentrait chez lui en Vespa après avoir été nagé, l’homme a été percuté par une voiture dont le conducteur était saoul. Ce dernier avait trop fêté le titre d’Anderlecht jeudi soir et était en état d’ivresse.

« Le chauffeur s’est arrêté après le crash, mais il était tellement saoul qu’il n’a pas réalisé ce qu’il venait de se passer », explique Alizée à nos confrères. Le père de trois enfants a été emmené à l’hôpital, gravement blessé. Il souffre de multiples doubles fractures au niveau des jambes, son coccyx est cassé et il a une grosse commotion cérébrale : « J’ai de suite compris qu’il y avait quelque chose car il ne me répondait pas au téléphone. Puis j’ai eu un appel de la police. J’ai réalisé qu’il avait eu beaucoup de chance, mais que de longues semaines et de longs mois se profilent. Au début, il ne reconnaissait personnes, il était complètement perdu ».

Selon les médecins, Filip devra rester au moins deux à trois semaines à l’hôpital.