Plusieurs projets immobiliers d'envergure sur le territoire de Molenbeek: "Cette commune n'est pas un trou à rats"

«Molenbeek is not a hellhole, but a heaven for investors» ("Molenbeek n’est pas un trou à rats, mais un paradis pour les investisseurs") annoncent les sociétés Re-Vive, Home Invest Belgium et Belgian Land dans un communiqué.

Ces promoteurs citent quatre grands projets de nouvelles constructions qui représentent en tout quelque 450 logements. Ceux-ci sont mis en œuvre en collaboration avec la commune et des acteurs publics tels que citydev.brussels et le centre d’enseignement GO!.

Le projet le plus emblématique est celui de la tour EKLA à deux pas de la gare de l’Ouest et développé par Re-Vive. Haute de 18 étages, elle comprendra des logements pour 163 familles et 50 étudiants. La première pierre avait été posée le 27 septembre dernier. Outre la tour, c’est l’ensemble de l’îlot qui accueillait jadis la brasserie Vandenheuvel qui a été repensé avec également la construction d’un supermarché de proximité, une école maternelle et primaire, une crèche, des espaces de bureau et un nouveau parc.

De l’autre côté de la gare, rue Verheyden, Belgian Land, un partenariat entre la Banque Degroof-Petercam et CBRE, développe pour sa part le projet Emaillerie, comprenant 74 appartements, six maisons et une crèche.

Home Invest Belgium promeut lui le projet Célidée, situé dans la rue du même nom, où est prévue la transformation d’un ancien site de bureaux en 96 appartements et une crèche. La société développe aussi le projet Brunfaut, situé entre la place communale et le musée MIMA, où la construction de 93 appartements et plusieurs espaces communautaires est prévue.

