Grâce à Sudpresse Ghislaine a retrouvé, 50 ans après l'incendie de l'Innovation, René son sauveur !

50 ans après l’incendie de l’Innovation, Ghislaine a retrouvé l’homme qui l’avait sauvée ce jour-là alors qu’elle était enceinte de sept mois. Grâce à Sudpresse, René et Ghislaine se sont revus, le temps d’une après-midi. Un moment particulièrement émouvant et touchant.

Isabelle Anneet et Mélodie Mouzon

Il y a 50 ans jour pour jour se produisait l’une des plus grandes catastrophes belges de l’histoire: l’incendie du magasin l’Innovation, à Bruxelles. Une tragédie qui a marqué la Belgique entière. 323 personnes y perdront la vie et des dizaines d’autres seront blessées.

Un bilan extrêmement lourd, qui aurait pu l’être encore plus sans le courage et la bravoure de héros anonymes, qui ont bravé les flammes pour sauver des vies. C’est le cas de René Lardinois.

Le 22 mai 1967, René a sauvé la vie de Ghislaine et de son fils André qu’elle portait dans son ventre depuis sept mois. Pétrifiée sur l’escalator de l’Innovation en feu, elle a pu compter sur le soutien de René qui l’a emmenée hors des flammes et de l’horreur. Ils ne s’étaient jamais revus depuis ce jour-là et Ghislaine n’avait jamais pu remercier son sauveur dont elle ignorait l’identité. Ils auraient pu ne jamais se rencontrer mais le hasard a voulu que René tombe sur le témoignage d’André, le fils de Ghislaine, publié dans nos pages du 26 avril dernier.

