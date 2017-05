Washington et Ryad ont signé des accords de plus de 380 milliards de dollars

Les Etats-Unis et l’Arabie saoudite ont signé samedi des accords d’une valeur de plus de 380 milliards de dollars, au premier jour de la visite du président Donald Trump à Ryad, a annoncé le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel al-Jubeir.

Donald Trump et le roi d’Arabie Saoudite Salman bin Abdulaziz al-Saud

«Les deux pays ont signé une série d’accords (...). La valeur des investissements dépasse les 380 milliards de dollars», a déclaré M. Jubeir lors d’une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’Etat Rex Tillerson.

Les accords de défense avec Ryad visent à contrer la «mauvaise influence iranienne», a-t-il ajouté.

La Maison Blanche avait déjà annoncé plus tôt dans la journée des accords d’armements entre les deux pays pour un montant de 110 milliards de dollars. Ces accords visent à «soutenir la sécurité à long terme de l’Arabie saoudite et de l’ensemble de la région du Golfe face à la mauvaise influence iranienne et aux menaces liées à l’Iran qui existent aux frontières de l’Arabie saoudite de tous les côtés»», avait précisé Rex Tillerson sans détailler ces accords.

Le royaume saoudien compte sur les Etats-Unis pour contrer l’influence de l’Iran, son rival au Moyen-Orient, alors que Washington espère un plus grand engagement de Ryad dans la lutte contre «le terrorisme» et l’extrémisme religieux.