Bruxelles arc-en-ciel à l'occasion de la 22ème Belgian Pride

L’événement est le point d’orgue du Belgian Pride Festival, qui s’étend du 4 au 21 mai. Sous la bannière «Crossing Borders», les organisateurs ont souhaité mettre en avant la situation des migrants LGBT.

Les festivités seront principalement concentrées dans le quartier du Mont des Arts. Un «Village» y ouvrira ses portes dès midi, avec divers stands. Des podiums ont également été placés aux alentours, sur lesquels les dj’s se succéderont jusqu’à minuit. Le cortège et les chars démarreront vers 14h-14h30 de la rue Ravenstein et passeront par les rues de Loxum, des Fripiers, du Midi, du Lombard et Duquesnoy jusqu’au Carrefour de L’Europe.

La circulation dans le centre-ville sera limitée durant l’événement. Les transports en commun seront interrompus entre midi et 19h dans la rue Ravenstein et de 14 à 19h sur le reste du parcours.