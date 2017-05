Serge Khalfon, le réalisateur de beaucoup d'émissions de télé françaises, a été cambriolé: les malfrats s'enfuient avec un million d'euros

Serge Khalfon, réalisateur des émissions de Laurent Ruquier et de Thierry Ardisson notamment, a été cambriolé la semaine dernière. Le préjudice est très important.

Laurent Ruquier et Thierry Ardisson © News

C’est une information de nos confrères de Closer. Serge Khalfon, le célèbre réalisateur de télévision, notamment connu pour travailler avec Thierry Ardisson (et le célèbre « Magnéto Serge ») et Laurent Ruquier dans On n’est pas couché, a été cambriolé la semaine dernière à son domicile des Hauts-de-Seine.

D’après les informations de nos confrères, les malfrats sont entrés par une fenêtre et ont fouillé l’habitation pour trouver des bijoux et des montres de luxe. Le tout pour un montant total que Serge Khalfon et sa femme auraient estimé à un million d’euros devant les policiers. Les voleurs n’ont cependant pas pu tout dévaliser car ils ont failli se faire repérer par les enfants du réalisateur qui rentraient chez eux. Ils ont cependant pu prendre la fuite. La police scientifique s’est rendue sur les lieux pour enquêter.