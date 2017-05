Boussu: la coordinatrice de l'ASBL «Garance» et compagne de Didier Donfut, Katty Pirmez, a été favorisée

Rédaction en ligne

Depuis ce lundi, les travailleurs de l’ASBL « Garance » à Boussu sont en grève. En cause, la coordinatrice de la structure, Katty Pirmez, et compagne de Didier Donfut, qui aurait instauré une mauvaise ambiance de travail. Et selon des documents qui nous sont parvenus, sa nomination au sein de l’ASBL en 1999 a été favorisée. Le vice-président de l’ASBL de l’époque, Maurice Lafosse, bourgmestre de Mons, avait même décidé de démissionner !