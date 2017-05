Adrien Trebel sur un nuage suite au titre d'Anderlecht: "C'est la preuve que j'ai eu raison de venir"

Sourire et soulagement visible sur le visage d’Adrien Trebel quelques minutes après l’officialisation du 34 e titre du Sporting d’Anderlecht acquis sur le terrain de Charleroi jeudi soir. « On savait qu’on était favori pour être champion mais il fallait le prouver sur le terrain. On a été costaud dans ces Playoffs 1 », estimait le Français.

« Tout le monde est heureux après ce titre car on a travaillé durant toute la saison pour être champion. Le staff a également tout mis en œuvre pour avoir un groupe solide et soudé durant toute la saison », indiquait le milieu de terrain, conscient que les Bruxellois ont été bousculés en première période. « C’était un match compliqué. On a eu un peu de mal en première période. Sans doute à cause de la nervosité mais on a finalement réussi à gagner ce match et à décrocher le titre. »

« Je ne regrette rien »

À titre personnel également, Adrien Trebel peut être satisfait d’avoir opté pour Anderlecht au lieu de rester au Standard ou de rejoindre La Gantoise l’hiver dernier. « Je suis épanoui à Anderlecht », confirmait l’ancien joueur de Nantes. « Le club a tout fait pour me faire venir en janvier et a tout fait pour m’aider à me sentir le mieux possible. Je ne regrette pas mon choix d’être venu mais je ne regrette pas non plus ma période au Standard. Je ne suis pas un Liégeois de souche, je suis français. Je ne suis pas le premier, ni le dernier à passer du Standard à Anderlecht. Il y a des joueurs qui font la même chose en passant du PSG à l’OM ou du Barça au Real Madrid. C’est le foot qui veut ça. Le titre de champion me donne raison. »

Et le joueur de déjà se projeter vers la saison prochaine où il devrait disposer d’un temps de jeu encore plus important, Tielemans et Dendoncker étant tous les deux sur le départ. « Youri et Leander, ce sont vraiment de très bons joueurs. Dès que je suis arrivé à Anderlecht, le plan était de remplacer Tielemans à terme. Sans oublier que je vais pouvoir disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. »