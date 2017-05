Pippa Middleton, «la» demoiselle d'honneur de Kate et William se marie ce samedi

Tous les yeux seront une nouvelle fois tournés vers sa robe lorsqu’elle dira oui à James Matthews, un riche financier, ancien pilote de course professionnel et héritier du titre écossais de Laird of Glen Affric, avec qui elle s’était fiancée le 17 juillet 2016.

Pippa risque toutefois de se faire voler la vedette puisque son mariage pourrait donner lieu à une rare apparition publique du Prince Harry en compagnie de sa petite amie, l’actrice américaine Meghan Markle, dont les possibles fiançailles fascinent les médias britanniques.

La jeune garde de la famille royale sera en effet présente dans le Berkshire, la région natale de Pippa, où doit se dérouler la cérémonie: Kate, sa soeur aînée, duchesse de Cambridge et son mari, le prince William, y assisteront, tandis que leur fils, le prince George, trois ans, et sa soeur la princesse Charlotte, deux ans, seront enfants d’honneur.

Reconnaissance grâce... à son derrière

Pippa, 33 ans, est devenue célébrissime du jour au lendemain avec sa robe signée Alexander McQueen, lors du mariage de sa soeur suivi à la télévision par près de 2 milliards de personnes.

Des centaines de milliers de personnes avaient rejoint sur Facebook la «Pippa Middleton Ass Appreciation Society» (la société des fans des fesses de Pippa Middleton, NDLR) qui compte toujours 200.000 fans, six ans après l’événement.

«C’est surprenant d’obtenir une reconnaissance mondiale, si on peut l’appeler comme cela, avant l’âge de 30 ans grâce à votre soeur, votre beau-frère et votre derrière», avait commenté la principale intéressée.