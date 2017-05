Le chauffeur qui a fauché plusieurs piétons sur Times Square était sous l'influence de la drogue PCP: il dit avoir agi sur «ordre divin»

L’homme qui a renversé 23 piétons sur Times Square jeudi à New York, faisant un mort et plusieurs blessés graves, a été testé positif à la drogue PCP, a confirmé une source policière à CNN.

Le conducteur de 26 ans, était sous l’influence de PCP ou phéncyclidine, un dérivé synthétique de médicaments. Il a affirmé à la police avoir répondu à un appel divin en renversant des piétons sur Times Square jeudi à New York, durant l’heure du déjeuner.

Le suspect, qui souffre de «problèmes psychologiques», a aussi indiqué à la police qu’il s’attendait à ce que les agents l’abattent, selon la même source.

Le jeune homme avait déjà été arrêté en 2015 et 2008 pour conduite sous état d’ivresse et des «menaces» de nature non précisée en 2016, ont détaillé les autorités, sans dire s’il était en état d’ivresse jeudi matin.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a exclu les motivations terroristes pour ces faits qui font l’objet d’une enquête pour accident.