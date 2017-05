René Weiler a apporté le titre à Anderlecht: "On m'a pourtant toujours critiqué"

René Weiler était plus heureux que jamais au coup de sifflet final du match entre Charleroi et Anderlecht (1-3). Le titre d’Anderlecht porte très clairement sa griffe.

Arrivé à Anderlecht en juin 2016, René Weiler a souvent été critiqué. Pour lui, ce titre de champion est donc la meilleure réponse possible à tous ses détracteurs. « Je suis aussi fatigué que heureux », avouait-il au micro de nos confrères de Voo Foot et Proximus TV. « Nous avons fait du très bon boulot. J’ai souvent été critiqué, mais le groupe a fait preuve de stabilité et a bien réagi. J’ai su créer une ambiance au sein de mon groupe et tout le monde a suivi. Je suis aussi content du travail réalisé que de la manière. C’est du bonheur. Et ce, même si on m’a tout le temps critiqué, je le répète ».

À chaud, sa réaction était plus limpide : « Nous sommes évidemment habités par la joie aujourd’hui ! Que ce fut dur ! On a été sous pression et on comprend pourquoi ce soir. Je pense que ce titre est mérité. J’en suis très heureux. Pour les joueurs, mais aussi pour le club, les supporters et nous, le staff. C’est un vrai soulagement ».