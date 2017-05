RTL draguerait de Warzée, mais…

Qui aurait cru, au 1 er octobre 2015, date de lancement de cette émission humoristique totalement décalée, que Jérôme de Warzée, Adrien Devyver, leurs poufs et autres acolytes réussiraient à dépasser la barre, significative de gros succès, des 300.000 téléspectateurs ?

Le vent en poupe

Difficile donc de ne pas constater l’effet de Warzée. De sa plume finement acérée, il délivre déjà chaque matin, dans le «8-9» de VivaCité, son «Cactus». Mais il sert également les autres, comme Kodi. L’humoriste a le vent en poupe. Et cela n’a certainement pas échappé à RTL qui ferait les yeux doux à ce talent ertébéen…

Ce n’est pas la première fois que RTL fait les yeux doux à Jérôme de Warzée. Il y a quelques années déjà, alors que «Votez pour moi» était déjà bien sur les rails et que Jérôme cuisinait son «Cactus dans le Waterzooi», un contact avait été établi entre lui et la chaîne privée. Finalement, l’humoriste avait choisi le service public plutôt que son ami André Lamy. Nouvelle drague il y a quelques jours. On sait que RTL-TVI essaie de s’imposer dans la case humour. Selon nos informations, Jérôme de Warzée a entendu les arguments d’un des directeurs de RTL, autour d’un rendez-vous plus ou moins discret, en début de semaine. Nouveau rateau pour la chaîne privée!

On avait pourtant bel et bien aperçu le talent de la RTBF sur les antennes de la chaîne privée il y a un mois, mais à titre caritatif. Avec son ami André Lamy (avec lequel il montera exceptionnellement sur scène fin juin au Koek’s), il avait servi un sketch anthologique (avec Maggie De Block lors de la soirée du Télévie. Mais rien ne semble y faire: Jérôme de Warzée, qu renégociait son contrat il y a quelques mois, est bien là où il est. Et ne compte pas quitter la RTBF pour RTL.