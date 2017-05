Ambiance des grands soirs à Anderlecht (photos et vidéos)

Pour le plus grand bonheur de ses supporters, Anderlecht avait décidé de mettre les petits plats dans les grands dimanche après-midi ainsi que jeudi soir. Ainsi, les fans des Mauves qui ne sont pas parvenus à se procurer des places pour le match à Charleroi étaient, en grande partie, massés dans les tribunes du stade Constant Vanden Stock. Un peu comme dimanche dernier…

Quatre jours plus tôt, les 12.000 fans qui avaient pris place dans les tribunes 3 et 4 (celle du kop) n’ont toutefois pas eu droit à la fête qu’ils espéraient tant. Mais l’ambiance n’en était pas moins chaude ! Le stade a rapidement explosé sur l’ouverture du score. Refroidis après l’égalisation, les supporters des Mauves ont poussé leur équipe en deuxième mi-temps et offert une ovation à leurs joueurs préférés à la fin du match malgré le score de partage (1-1).

Jeudi, ils espéraient évidemment assister, toujours via des écrans géants et au sein de l’anceinte anderlechtoise, au match du titre. Quant aux joueurs, ils avaient promis de repasser par le stade Constant Vanden Stock en cas de titre de champion.