Luc Trullemans le confirme: une amélioration de la météo attendue ce week-end et un superbe lundi ensoleillé

« Nous commencerons cette période de prévisions avec ce vendredi qui sera assurément le jour le plus frais avec peu ou pas de soleil, des pluies parfois encore copieuses avec des accumulations de 3 à 15 L/M² selon les endroits et à peine 13 à 17º dans le courant de l’après-midi », commence Luc Trullemans dans le cadre de ses prévisions hebdomadaires.

« La dépression qui est à l’origine de ce temps médiocre ira ensuite s’installer sur le sud-est de l’Europe et une poussée anticyclonique venant des Açores se manifestera dès samedi en direction de la France et de nos régions.

Ceci nous amènera des conditions de plus en plus sèches avec déjà samedi un ensoleillement de 5 à 9 heures et des maxima entre 14 et 17º sur la Haute Ardenne et au littoral, et de 18 à 20º généralement en plaine.

Cette amélioration se prolongera dimanche et lundi avec une cellule anticyclonique se développant de nos régions vers le sud de la Scandinavie.

Le beau temps sera donc assuré avec en prime une agréable chaleur qui se matérialisera lundi par des températures remontant autour de 20º dans les Hautes Fagnes, de 22º sur les plages de la Mer du nord et de 25º en plaine.

Ce beau scénario se terminera graduellement mardi avec l’arrivée d’une dépression océanique sur le nord des Iles britanniques.

Elle dirigera un air de moins en moins chaud sur l’Europe occidentale avec augmentation du risque de pluie et des températures diurnes fléchissant déjà entre 17 et 22º.

À partir de mercredi prochain la même dépression évoluera vers la Mer du nord et plus tard vers le centre de l’Europe.

Elle nous enverra de l’air encore plus frais avec des maxima voisins de 14º sur les hauts plateaux ardennais, de 16º près de la mer et de 18 à 20º en plaine.

Cet air maritime sera assez instable et donc favorable aux développements d’averses dans le courant de la journée sous un ciel changeant où les quelques éclaircies pourront nous gratifier de seulement 3 à 5 de soleil par jour.

Pour le week-end du 27-28 mai il devrait recommencer à faire plus sec et donc plus ensoleillé avec des maxima remontant entrer 18 et 23º. »