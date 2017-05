New York: une voiture qui fonce sur la foule à Times Square fait un mort et 22 blessés (bilan actualisé), un homme de 26 ans interpellé (photos + vidéos)

Une voiture a percuté des piétons jeudi sur Times Square à New York, l’une des places les plus fréquentées au monde, lors d’un accident qui a fait au moins un mort et 22 blessés selon un dernier bilan. Le conducteur qui a renversé un total de 23 piétons était un ancien militaire de l’US Navy et avait un casier judiciaire, notamment pour conduite en état d’ivresse.

«Le FDNY confirme un bilan actualisé de un mort et 19 blessés dans l’accident de voiture à Times Square», ont indiqué dans un tweet les pompiers de New York (Fire Department of New York, FDNY), après avoir d’abord parlé d’un mort et de douze blessés.

«Un homme a été interpellé dans la collision de Times Square», a indiqué de son côté la police, sans préciser s’il s’agissait du chauffeur. «Nous pensons qu’il s’agit d’un incident isolé, l’enquête est en cours», a-t-elle ajouté.

Le maire de New York a confirmé de son côté que le chauffard était un ex-militaire avec un casier judiciaire. «Sur la base de l’information dont nous disposons pour l’instant, il n’y a aucune indication qu’il s’agissait d’un acte de terrorisme», a déclaré le maire de New York lors d’une conférence de presse sur les lieux. L’homme, qui a été interpellé et identifié comme Richard Rojas, 26 ans, a renversé au total 23 piétons, ont précisé les autorités et une jeune femme est morte sur le coup.

«L’enquête se poursuit», a-t-il cependant souligné, et les autorités «ont renforcé la présence policière à certains endroits-clé» de cette métropole de 8,5 millions d’habitants, a-t-il ajouté.

Une jeune femme a été tuée sur le coup et au moins sept des 22 blessés hospitalisés sont dans un état grave, ont indiqué les autorités, sans donner aucun détail sur leur identité ou leur nationalité dans l’immédiat.

Un photographe de l’AFP, qui se trouvait tout près du lieu de l’accident, au carrefour de Broadway et de la 45e rue, a vu le véhicule, une berline couleur bordeaux, débouler à toutes allures sur la place.

«Il y avait des gens par terre», «des gens qui pleuraient», a-t-il indiqué.

La berline s’est arrêtée après avoir percuté un poteau de signalisation et a pris feu, mais l’incendie a été vite maîtrisé, selon les pompiers.

Le chauffard un ex-militaire avec un casier judiciaire

Le conducteur, interpellé après que sa voiture eut heurté des feux de signalisation (et pris feu), a été identifié comme étant Richard Rojas. Le maire a précisé qu’il s’agissait d’un citoyen américain de 26 ans, résident dans le quartier du Bronx, ayant été «membre de l’US Navy».

Il avait déjà été arrêté à deux reprises, en 2008 et 2015, pour conduite en état d’ivresse, et des «menaces» de nature non précisée en 2016, ont détaillé les autorités, sans dire s’il était en état d’ivresse jeudi matin.

De nombreux véhicules d’urgence - police, ambulance, pompiers - étaient sur les lieux, bloquant la place et causant des embouteillages aux alentours de ce point névralgique de Manhattan.

Le véhicule a arrêté sa course en rentrant dans un poteau de signalisation et a pris feu. De nombreux véhicules d’urgence - police, ambulance, pompiers - étaient sur les lieux.

(Photos Reuters)

Times Square, au coeur de Manhattan, avec ses théâtres, ses magasins et ses panneaux lumineux géants est l’une des places les plus connues au monde et attire quotidiennement des touristes du monde entier.

En mai 2010, un projet d’attentat y avait été déjoué. Un véhicule piégé contenant des matériaux explosifs avait été découvert à proximité.

New York City news alert, car ran over multiple victims, #BREAKING #NewYork pic.twitter.com/7ucMezPxGk — Juan Soto (@jsoto22) 18 mai 2017

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) 18 mai 2017

(Photo EPA)

At least 5 fire trucks, an ambulance and other first responder vehicles now in Times Square pic.twitter.com/PufL711aXS — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 18 mai 2017

(Photos Reuters)