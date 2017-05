Des étudiants de l'UMons au Shell Eco Marathon Europe

Les futurs ingénieurs civils mécaniciens de la faculté polytechnique de l’UMons sont prêts pour relever le défi de l’Eco Marathon à bord de leur «UMonster». L’engin qu’ils ont élaboré a demandé quelque 3.300 heures de préparation à l’équipe de six étudiants qui profitent de cette expérience pour appliquer concrètement sur le terrain ce qu’ils apprennent durant leur parcours universitaire.

En 11 participations au Shell Eco Marathon Europe, l’équipe de l’UMons a fixé son meilleur résultat à 206 kilomètres parcourus avec un litre de carburant. « Notre but est de battre le record absolu de notre université qui est de 222 kilomètres en 2010 », ont expliqué les promoteurs du projet jeudi à Mons. « Nous avons concentré nos efforts sur le nouveau moteur de plus grande cylindrée, la maîtrise de l’injection et la réduction de consommation. » L’objectif visé est l’efficacité énergétique et la diminution des émissions de CO2. Le coût approximatif de l’engin est de 15.000 euros.

En 2016, les étudiants montois étaient montés sur le podium de leur catégorie «Urban Concept» à l’Eco Marathon après avoir parcouru 201,6 kilomètres avec un seul litre de carburant.

Parallèlement au travail effectué pour le concours 2017, les étudiants montois travaillent sur un nouveau véhicule pour l’Eco Marathon 2018. Le futur nouvel engin intégrera les matériaux et composants les plus modernes, il sera le fruit, notamment, d’une conception et d’une modélisation en 3D. La future coque devrait être terminée pour fin 2017.