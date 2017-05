Borinage: apprendre et s'amuser avec la police!

Rédaction en ligne

Tester le tir électronique, monter sur une vraie moto de police, enquêter sur une scène de crime, lancer une course-poursuite dans les rues du Borinage… Dans le salon organisé par la police boraine, les enfants ne savent plus où donner de la tête. Ce jeudi et ce vendredi, plus d’un millier d’écoliers vont découvrir la 9 e fête de clôture du parrainage.