Les parcs d'attractions belges vigilants suite au décès d'une fillette de 11 ans

Mardi dernier, une fillette de 11 ans qui était en excursion avec son école, avait perdu la vie dans la « rivière sauvage » du Drayton Manor, un parc à thème britannique. Elle s’était levée dans le « bateau » lorsque celui-ci a percuté un rocher. Elle a alors été propulsée dans l’eau et a perdu la vie.

En Belgique, même si on assure qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, on avoue être un peu plus vigilant depuis cet incident. Tant à Bobbejaanland, Walibi que Bellewaerde, on retrouve en effet une attraction similaire. Et même si le décès de la fillette n’est en rien lié à un problème technique, la vigilance est accrue.

L’attraction dans laquelle l’enfant a perdu la vie est toujours fermée, alors que le Drayton Manor a rouvert ses portes ce week-end.