"Ah c'est vous!" le talk show du soir de Benjamin Maréchal, c'est déjà fini!

Nous avons demandé son sentiment à Benjamin Maréchal. L’animateur est extrêmement populaire à la radio sur VivaCité et à la télé lors de la tranche matinale, mais il n’a toujours pas totalement réussi à convaincre le téléspectateur en soirée.

«Avec l’équipe», explique Maréchal, «on a officiellement postulé pour un changement d’horaire. Faire finir «Ah c’est vous» si tard, ce n’est physiquement pas tenable une saison de plus pour moi et pour l’équipe parce qu’on enchaîne tôt le lendemain matin…»

«J’estime que le talk-show est arrivé à maturité et qu’il mérite qu’on l’essaie à une heure moins tardive», poursuit-il. «D’autant que la marque de l’émission commence à être connue! La séquence bureau qui s’apparente à une revue de presse et celle de l’invité me semblent les éléments forts du programme.»

«À un moment donné», enchaîne Benjamin,«on a même fantasmé sur une déclinaison sur un rythme quotidien. Là, j’ai bien compris maintenant que l’idée était abandonnée par la direction, mais pour le reste, la réflexion est ouverte. Et la décision ne dépend évidemment que de la direction de la télévision. Honnêtement, je suis incapable de dire vers où on va. Nous sommes évidemment candidats à continuer. Je suis très serein.»