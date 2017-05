Demandeurs d'asile: un mineur déclaré sur trois ment sur son âge

D.SW.

Un demandeur d’asile sur trois ment sur son âge. En tout cas lorsqu’il s’agit de personnes déclarant être « mineur non accompagné ». D’après les statistiques que nous a révélées le secrétaire d’État à l’Asile, Theo Francken (N-VA), 1.500 mineurs non accompagnés (MENA, dans le jargon) ont demandé l’asile en Belgique l’an dernier. Dans 659 cas (44 %), le fonctionnaire a eu un doute et a demandé un test osseux pour déterminer l’âge exact de la personne… Et dans 72 % de ces cas-là, il s’est avéré que la personne était bien majeure.