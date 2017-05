Comme prévu, Nicolas Hulot nommé ministre de la transition Ecologique et solidaire dans le nouveau gouvernement français

Le maire de Lyon Gérard Collomb a été nommé ministre de l’Intérieur et ministre d’État au sein du gouvernement d’Edouard Philippe, le premier sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, a indiqué le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler mercredi. Nicolas Hulot (Transition écologique) et François Bayrou (Justice) auront également le statut de ministre d’État dans le nouvel exécutif.

Le nouvel attelage gouvernemental d’Emmanuel Macron compte au total 18 ministres et quatre secrétaires d’État, la moitié d’entre eux étant issus de la société civile. Les trois ministres d’État bénéficient d’un statut protocolaire juste inférieur à celui du locataire de Matignon et peuvent organiser des conférences interministérielles.

Bruno Le Maire, issu des rangs des Républicains (droite), devient ministre de l’Économie. La députée européenne Sylvie Goulard est nommée ministre des Armées, et non plus de la Défense.

Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense sortant, hérite de l’Europe et des Affaires étrangères. Richard Ferrand, actuel secrétaire général de la République en marche, reçoit le maroquin de la Cohésion des territoires.

Parmi les membres de la société civile figurent notamment Agnès Buzyn, une hématologue nommée au ministère de la Solidarité et de la Santé, et Françoise Nyssen, une éditrice née à Bruxelles qui dirige la maison Actes Sud, en charge de la Culture.

Le gouvernement :

Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur

Nicolas Hulot, ministre d'Etat, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire

François Bayrou, ministre d'Etat, garde des Sceaux

Sylvie Goulard, ministre des Armées

Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des territoires.

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé

Françoise Nyssen, ministre de la Culture

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie

Muriel Penicaud, ministre du Travail

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale

Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture

Gérald Darmannin, ministre de l’Action et des Comptes publics

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur

Annick Girardin, ministre de l'Outre-mer

Laura Flessel, ministre des Sports

Elisabeth Borne, ministre déléguée de la Transition écologique chargée des transports

Marielle de Sarnez est ministre déléguée chargée des Questions européennes