Clément Tainmont dans la sélection du SC Charleroi pour la réception d'Anderlecht

Comme pressenti, le Sporting de Charleroi a décidé de faire appel de la suspension de deux matches infligée à Clément Tainmont par la commission des litiges de l’Union belge mardi. Le Français est donc bien présent dans le groupe retenu pour la venue d’Anderlecht, ce jeudi, au Mambourg.

A deux matches de la fin des Playoffs 1, Felice Mazzù a tenu à évacuer toute forme de pression qui pourrait peser sur les épaules de son groupe. « La pression est plus grande du côté d’Anderlecht », a-t-il assuré lors du point presse d’avant match. « A la fin de l’exercice, ils seront champions. Et ils ont envie de l’être le plus vite possible. Nous, on ne doit pas avoir de pression, si ce n’est la pression positive de se lâcher et de se donner au maximum. »

Pour rappel, Amara Baby, touché aux ischios, et Jordan Remacle, qui souffre d’une entorse au genou et dont la saison est d’ores et déjà terminée, sont les deux seuls joueurs indisponibles pour ce jeudi.

La sélection : Pennetau, Mandanda, Baume, Mata, Marinos, Martos, Willems, Dessoleil, N’Ganga, Boulenger, Marcq, Diandy, Saglik, Hendrickx, Fall, Tainmont, Benavente, Harbaoui, Pollet, Bedia.

Blessés : Baby (ischios), Remacle (genou).

Non repris : Poulain, Zajkov, Bakar.