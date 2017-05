Météo: chute brutale des températures, jeudi, après une journée très chaude

Mercredi après-midi, le temps sera ensoleillé et très chaud. Malgré quelques nuages, le temps restera sec à une averse près, selon les prévisions de l’IRM. Les maxima seront compris entre 23 à 25 degrés en Ardenne et de 26 à 30 degrés partout ailleurs.

Ce soir, la nébulosité augmentera à partir de l’ouest et, en fin de soirée, on prévoit de la pluie dans le nord-ouest du pays. Dans le courant de la nuit, cette zone de pluie se déplacera vers l’est. Localement, un orage ne sera pas exclu. En fin de nuit, le temps sera plus sec dans la moitié ouest du pays alors qu’il pleuvra encore dans le centre et l’est, selon l’IRM. Le mercure oscillera entre 12 et 16 degrés.

Jeudi, la journée sera grise et nettement plus fraîche. Dans un premier temps, les pluies pourront encore toucher l’ensemble du pays. Ensuite, le temps deviendra plus sec dans la moitié ouest du pays. Dans l’est, par contre, le temps restera pluvieux durant toute la journée. Les maxima seront compris entre 14 et 18 degrés.

Vendredi, la nébulosité sera souvent abondante avec de la pluie ou des averses, principalement dans l’ouest du pays. Ailleurs, le temps sera plus sec malgré quelques averses. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Ardenne et 17 degrés en Campine. Le vent pourra d’abord être assez fort à fort de secteur sud à sud-ouest avec des rafales jusque 60 à 70 km/h. Ensuite, il deviendra modéré dans l’intérieur des terres et assez fort à la mer de secteur ouest, indique l’IRM.

Le week-end, le temps devrait rester principalement sec, même si quelques averses ne sont pas à exclure durant la journée de samedi. Des éclaircies seront prévues en début de journée et laisseront, ensuite, la place aux nuages. Les températures atteindront près de 17 degrés samedi et se réchaufferont un peu dimanche, avec 18 ou 19 degrés.