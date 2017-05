Avertissement IRM: après une journée très chaude, le pays devrait être secoué par les orages en soirée

Le temps sera à nouveau très chaud et assez ensoleillé mercredi avec des températures allant jusqu’à 28 ou 29 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Ce soir et cette nuit, le temps sera variable avec de la pluie ou des averses orageuses.

Le temps sera chaud et le plus souvent ensoleillé durant la journée. Toutefois, ce matin, quelques averses locales ne seront pas exclues.

En fin d’après-midi, des champs de nuages moyens et élevés arriveront à partir de l’ouest, mais le temps restera encore sec. Les maxima se situeront entre 23 et 24 degrés en Ardenne et localement 29 degrés en Campine, avec des valeurs de 26 à 28 degrés dans le centre.

C’est là que l’IRM lance un avertissement sur son site qui concernera toutes les régions du pays: « Du 17/05 20H au 18/05 02H : Ce soir, la nébulosité continuera d'augmenter à partir de l'ouest et le ciel deviendra très nuageux avec de la pluie ou des averses orageuses. Dans le courant de la nuit le risque d'orage diminuera. »

Jeudi, une perturbation continuera de traverser nos régions et ondulera encore sur le sud-est du pays jusqu'en fin de journée. Les pluies et averses toucheront donc essentiellement le sud et l'est du pays. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Ailleurs, le temps deviendra généralement sec depuis le littoral où quelques éclaircies pourraient même se développer. Les maxima, nettement plus frais, se situeront 14 degrés en Ardenne ainsi qu'à la côte et 17 ou 18 degrés en plaine. Le vent sera faible, et à la mer modéré, de secteur ouest à nord-ouest.

Le soir, une nouvelle onde sur la perturbation atteindra notre pays via le sud et sera à l'origine de précipitations parfois modérées durant la nuit.