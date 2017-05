La justice s'intéresse à la manière dont Robert Closset, échevin de Dinant a acquis une habitation!

Une information judiciaire a été ouverte en mars dernier à l’encontre du premier échevin de Dinant, Robert Closset, suspecté d’être un marchand de sommeil. Mardi, le parquet de Namur a indiqué que la justice s’intéressait finalement à lui davantage sous un aspect économique et financier concernant l’acquisition d’une maison et la gestion de ses immeubles

Un couple a été expulsé en février 2017 d’une habitation qu’il louait depuis plusieurs mois, au Froidvau à Dinant, sur décision du bourgmestre de Dinant Richard Fournaux. Ce couple habitait dans cette maison qui appartient au premier échevin de Dinant Robert Closset alors qu’un rapport de l’Inasep et un autre de la Région wallonne avaient mis en avant un problème de stabilité du terrain. Richard Fournaux avait été contraint de prendre un arrêté d’inhabitabilité et d’imposer l’expulsion des occupants.

« C’est finalement plus sous l’aspect économique et financier que marchand de sommeil qu’on s’intéresse à lui. Notamment à la manière dont il a acquis cette habitation et la gestion de ses immeubles. La multiplication des casquettes peut parfois poser problème », a précisé le parquet de Namur.