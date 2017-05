Mons: suivre l'insuffisance cardiaque de chez soi!

« L’insuffisance cardiaque se manifeste quand le cœur ne sait plus effectuer correctement sa fonction de pompe. Le sang ne circule plus bien entre les organes et ça peut avoir des impacts sur les poumons, le cerveau, les reins… C’est une maladie chronique, les patients doivent vivre avec toute leur vie. De plus, elle évolue dans le temps… Ce qui entraîne des incidents et hospitalisations », explique le cardiologue Christophe Janssen. Il y a en effet des symptômes à surveiller pour éviter une hospitalisation : « Il y a souvent une certaine fatigue et un essoufflement, notamment la nuit. Les poumons s’engorgent car le cœur est plus faible. Le corps compense aussi en retenant l’eau et le sel. Les patients doivent observer s’ils prennent du poids, si leurs chevilles gonflent… »

Une sorte de coaching

L’objectif de l’équipe montoise est donc de proposer un accompagnement personnalisé. « Notre rôle est l’éducation thérapeutique. On informe les patients sur leur maladie, les symptômes à surveiller, le traitement, les effets secondaires… On établit un programme et des objectifs personnalisés. Faire autant de pas, perdre autant de poids… L’objectif étant que les patients conservent leurs capacités, pour avoir une bonne qualité de vie. J’ai en quelque sorte une fonction de coach », commente Herinay Damy, infirmière référente.

L’insuffisance cardiaque peut avoir plusieurs causes: infarctus, hypertension, alcool, tabac, obésité... L’hôpital organise une journée de sensibilisation ce jeudi. Au programme : dépistage, jeux éducatifs et conseils.