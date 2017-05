Des centaines d'armes ont été détournées du greffe au palais de justice de Mons

Le tribunal correctionnel de Tournai a analysé, ce mardi matin, l’affaire des pièces à conviction détournées au sein du palais de justice de Mons qui a éclaté à la fin de l’année 2014. Cinq personnes, dont deux anciens fonctionnaires du SPF Justice, ont été citées à comparaître, pour détournement par fonctionnaires, recel et vente d’armes sans autorisation, dans le cadre de cette affaire plaidée à Tournai afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Des centaines d’armes avaient été détournées.

Mardi, cinq hommes, dont deux ex-employés du SPF Justice, ont comparu devant le tribunal correctionnel de Tournai pour répondre de plusieurs préventions : détournement par fonctionnaires, recel et ventes d’armes sans autorisation.

Le ministère public a précisé que l’affaire avait éclaté alors qu’un juge d’instruction montois enquêtait sur un trafic de voitures et d’armes dans un milieu bien connu des autorités judiciaires. Certaines armes identifiées auraient dû se trouver au palais de justice de Mons car elles avaient été confisquées. «Il manquait 356 armes des armes confisquées entre 2010 et 2014», a commenté le substitut du procureur qui a requis des peines d’un an à trois ans de prison avec sursis.

L’État belge s’est constitué partie civile mais n’est pas en mesure de déterminer le préjudice définitif. «Le plus grand préjudice concerne les armes qui ne devaient pas être détruites», a comment l’avocat de l’État. Un dommage matériel provisionnel de 27.500 euros et un dommage moral de 12.500 euros ont été réclamés.

Me Cauchies, avocat d’un ancien employé du greffe, a regretté l’absence de l’ancien greffier en chef dans le cadre de ce procès. Après avoir été interrogé par la police, le greffier en chef avait mis fin à ses jours. Selon l’avocat, le trafic existait déjà avant l’arrivée de son client au sein du greffe. Un sursis a été plaidé pour l’ex-employé qui n’a pas contesté les faits.

L’autre fonctionnaire, responsable de l’informatique, a demandé la suspension simple du prononcé de la condamnation. Il a reconnu avoir détourné dix ordinateurs mais il a nié le recel. Il dit avoir agi sous l’autorité du greffier en chef, lequel avait insisté sur l’engagement de l’agent de sécurité, membre du même club de pêche que lui, qui est également poursuivi. L’agent de sécurité a demandé la même mesure de faveur.

Les avocats des deux derniers prévenus, des amateurs d’armes et de chasse, ont également plaidé la suspension simple du prononcé de la condamnation, accordée à d’autres personnes par la chambre du conseil. Selon eux, leurs clients sont loin d’être des trafiquants d’armes comme l’estime l’accusation. Les avocats ont vivement critiqué la complexité de la nouvelle loi sur les armes.

Tous les prévenus avaient été détenus préventivement durant trois mois dans le cadre de l’enquête. Le jugement sera rendu le 13 juin.