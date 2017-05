Violente agression au Citizen Fox à Mons: la police fédérale recherche un suspect (vidéo)

Le vendredi 17 février vers 21h30, un groupe d’individus se rend dans l’établissement « Citizen Fox » situé rue de la Coupe à Mons. Les caméras de surveillance filment le groupe à leur arrivée. Il est composé de 5 personnes, 4 hommes et une femme. Plus tard, vers minuit, dans l’établissement, la soirée bat son plein. Un client fait la file au bar pour passer commande et un des membres du groupe, qui se trouve derrière lui, le bouscule et l’importune à plusieurs reprises. Le client se retourne pour la quatrième fois en lui demandant de cesser. C’est alors qu’il reçoit un violent coup à l’aide d’un verre ou d’une bouteille. La victime est directement blessée et porte ses mains à son visage.

L’auteur quitte alors le bar immédiatement après les faits sans attendre le reste du groupe. Les autres membres de la bande quitteront l’établissement quelques instants plus tard.

Le suspect est un homme âgé d’environ 25 ans. Il mesure approximativement 1m65 et est de corpulence mince. Il a le visage fin, les cheveux courts et rasés sur les côtés, et porte une barbe naissante. Il était vêtu d’un pantalon foncé, d’un T-Shirt blanc et d’une veste courte.

Lors de son arrivée dans l’établissement, il était accompagné de 3 hommes et une femme, tous âgés de 25 à 30 ans.

Le 1er homme mesure environ 1m65 et est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés rasés sur les côtés et porte une barbe. Il était vêtu d’un pantalon noir, d’une veste à capuche matelassée sans manche et de baskets blanches.

Le 2ème homme mesure approximativement 1m80 et est de corpulence robuste. Il a les cheveux courts et un début de calvitie. Il porte une barbe. Il était vêtu d’un T-shirt clair, d’un jean foncé et d’une veste à capuche foncée sans manche, avec une inscription orange dans le dos un niveau de l’épaule droite.

Le 3ème homme mesure environ 1m70 et est de corpulence robuste et trapue. Il a les cheveux courts et porte une barbe. Il était vêtu d’une veste à capuche matelassée, d’une chemise claire et d’un jean bleu.

La femme mesure approximativement 1m70 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux longs et portait des vêtements noirs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.