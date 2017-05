Dénonciations graves à l'ISPPC: "Corruption et abus" (Exclusif)

Il y était question de corruption pour des marchés publics, mais aussi de la prétendue utilisation des cuisines de l’institution par Philippe Lejeune pour son bal du bourgmestre de Merbes. Des accusations tellement graves que l’ISPPC a pris toute une série de mesures.

Bien sûr, les mails anonymes ne sont pas toujours les plus courageux. Et les informations qu’ils contiennent sont toujours à prendre avec des pincettes, c’est un euphémisme. Surtout quand ils partent dans tous les sens comme celui évoqué ce lundi soir à l’occasion du conseil d’administration de l’ISPPC. Visiblement, on y évoque en bref de la corruption pour différents marchés publics, à coups de voyages ou d’enveloppes. Mais aussi du matériel qui aurait visiblement disparu.

